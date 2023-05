Pearl River recognizes 785 students on Spring 2023 Dean’s and President’s lists Published 10:40 am Monday, May 22, 2023

POPLARVILLE, Miss. — The Dean’s and President’s lists for the Spring 2023 semester have been released by Pearl River Community College. A total of 785 students are being honored for their academic excellence with 250 students on the President’s List and 535 students on the Dean’s List.

To be recognized, students must have taken at least 15 credit hours for the semester. Those who earned a 3.4-3.99 GPA were named to the Dean’s List. Students who earned a 4.0 GPA were honored on the President’s List.

Below is a complete list of last semester’s honorees grouped by hometown.

DEAN’S LIST

Angie, LA: Bethany Boyd and Christian Fox

Bassfield: Demarrio Booth, Grant Matheny, and Nicholas Sims

Baton Rouge, LA: Morgan Lavergne

Bay St. Louis: Cameron Corr, Joshua Cothen, Fisher DeCamp, Emma MacFarlane, Devin Redler, Kyron Scott, Hailey Sellier, Carson Sudduth, and Raven Tomasich

Beaumont: Michal Box and Kendalyn Pierce

Biloxi: Grace Kirby, Jackson Meeks, Samantha Smith, and Carshell Thompson

Bogalusa, LA: Michael Culpepper, Lake Jones, and Makenna Smith

Bogue Chitto: Colby Welch

Brandon: Ashley Allen Graham, Natalie Bartholomew, Jolee Gibson, Aden James, Bridgette Lifer, and Mason Ward

Brooklyn: Patrick Breland, Joshua Gerald, Micayla Jefferson, Emily Mayfield, and Hunter Webb

Carriere: Joshua Adams, Ryan Andersen, Tristan Anderson, Justin Billiot, Madalin Bisesi, Hunter Black, Gabrielle Bond, Peyton Brossette, Hannah Burge, Madison Burge, Samuel Burge, Darbie Buuck, Landin Cacioppo, Gavin Carroll, Alfredo Cordoba, Brock Craft, Brooklynn Cuevas, Cali Cunningham, Kali Davis, Emma Evans, Aiden Fleming, Lily Ginn, Kailey Hargraves, Christina Hezeau, Garrett Hunter, Angelita Johnson, Kaylee Kennedy, Samuel Kihneman, Amy Klingenberger, Gabriella Ledet, Xavier Lockhart, Rebecca McGee, Riley McKenzie, Hope Morales, Jillian Nicholson, Evan Owens, Kaylee Parks, Isabella Pierce, Kiley Poremba, Christopher Powell, Mitchell Powell, Eli Rawls, Austin Riddle, Summer Ross, Cassie Seager, Matthew Seibert, Joe Spence, Colby Stewart, Kayla Stockstill, Jacqueline Strain, and Mikah Sullivan

Cleveland: Connor Ales

Clinton: Jabari Brown and Joshua Martin

Collins: Deedwin Hawthorn and Jewel Riels

Columbia: Kaylee Baughman, Caleb Bourne, Madison Broom, Byron Expose, Jared Harris, Payton Johnson, Kaylee King, Tucker Lucas, Benjamen Morrow, Madison Nolen, Amiya Oatis, Lesley Polk, Hannah Rogers, and Madelyn Williams

Covington, LA: Aden Danos and Kyle Thezan

Crawford: Gracie Wells

D’Iberville: Mary Nix

Denvilles, UK: Lucy Conway

Diamondhead: Shenicqia Brooks, Maya Clark, Hope Coaker, Charles Genin, Eli Grover, and Emma Jones

Ellisville: Harold Edwards and Isabelle Karns

Flowood: Ann Maris Ragan

Foxworth: Mathis Armstrong, Mckinley Burt, Joshua Foxworth, Omarion Husband, Samuel Mitchell, and Georgia Olson

Franklinton, LA: Alexa Lee, Gage Loyd, Angela Matt, Cade Morere, Alyssa Parnell, John Eric Self, Wyatt Thomas

Greenwell Springs, LA: Destiney Gary

Gulfport: Ethan Boles, Ana Jimenez-Becerra, Devon Johnson, Makenna Ladner, Kristofer Lanmon, Iben Madsen, Mackenzie McKinney, Durron Myers, Delaney Owen, and Meilani Sellers

Hattiesburg: Matthew Adams, Tobias Adams, Gabrielle Allen, Yaci Alvarado, James Archiable, Anna Arroyo, Shawn Baker, Yessica Bernal Solis, David Bess, Brooke Blanks, Jaden Bolling, Madison Boutwell, Lily Boyd, Tyler Bradley, Arabia Brown, Jenna Brown, Zena Bryant, Matthew Chappell, Kaitlyn Clark, Ariana Clements, Emmanuel Cruz, Tyler Daughdrill, Bobby Eaton, Laila Esters, Preslie Fisher, Nicholas Fleming, Logan Green, Kaitlyn Gressett, Javien Griffith, Michael Grigsby, Jason Grover, Graham Hatten, Zackary Hayman, Lucas Hensarling, Precious Huff, Emily James, Rhianna Johnson, Tristan Johnson, Payton Kerley, Amiyah Kerry, Gwendolyn Laizer, India Lee, Charles Leffler, Miles Lewis, Jun Li, Cameron Lizana, Jermerica Lowery, Juan Martinez, Hannah May, Patrick Mcgruder, Kieayla Mcknight, Maura McLaughlin, Christian McLaurin, Katie Anne McNair, Amariona Moffett, Ella Montgomery, Jordyne Morris, Allie Morse, Braeden Myers, Qamron Oatis, Ashlyn Payton, Marshall Phillips, Andrew Purvis, Logan Rich, Dalton Rieden, Laya Riser, Deontay Robinson, Jamirah Sanders, Kara Sellers, Matthew Simpson, Braxton Smith, Caleb Smith, Elshanti Smith, Kaylee Smith, Sydney Smith, Kaeden Thigpen, Gabrielle Thompson, Marshall Thornhill, Tyler Townsend, Shekinah Trotter, April Walters, Abigail Ward, Haley Warren, Stacey White, Elijah Williams, Rico Woods, and Jasmanque Wyatt

Hollandale: Tanner Mills

Irvington: Caroline Taylor

Jackson: Jariya Marshall

Kiln: Emilee Barnes, Robert Cooley, William Ellard, Katie Ford, Mackenzie Galbraith, Lane Gex, Jaxen Harmon, Grant Holladay, Mason Holladay, Braden Ladner, Jacob Ladner, Rachel Lizana, Luke Luxich, Alissa McGill, Timothy Moore, Eric Nugent, Bailey Parker, and Amy Ridgeway

Kokomo: Gabriela Adams and Hannah Rowley

Lacombe, LA: Victoria Seymour

Laurel: Natasha Chatman, Emersen Fiala, Jason Garcia, and Holly Mooney

Leakesville: Brooklyn Lee

Long Beach: Isabella Orozco and Aubrey Wawrek

Louin: Carson Ward

Lucedale: Carlie Herrington and Breanna Smoak

Lumberton: Marianna Acosta, Kaylee Boquet, Carter Byrd, Brennin Carlisle, Andrea Cloyd, Ashley Cooper, Mckenzie Davis, Steven Eaton, Honor Elchos, James Entrekin, Gabrielle Fronek, Ethan Green, Sarah Harrington, Meagan Knue, Jeremy Lane, Madison Lawler, Matthew Martin, Aniya Mcgowan, Bryce Overton, Paul Plunkett, Stephanie Rogers, and Gabriel Young

Madison: Conner Ware

Magee: Emma Purser

Magnolia: Kierra Armstrong

Mandeville, LA: Madison Sibley

McLain: Makiyah Bolton and Calvin Terry

McNeill: Jonathan Thompson and Whitney Whitfield

Mendenhall: Alyssa Payne

Monticello: Joseph McHenry

Moss Point: Damien Brune, Colby Gray, and Karsen Vick

Mount Olive: Joanna Barnes and Brianna Eubanks

New Augusta: Brianna Davis

New Hebron: Lilyian Stephens

North Augusta, SC: J Mani Ingram

Ocean Springs: Harper Baggett, Elijah Barberi, Derek Dutil, Abbie Franks, and Mackenzie Winters

Osyka: Lauren Booty

Pascagoula: Jack Schnoor

Pass Christian: Quentin Baker, Brenham DeWitt, Blake Necaise, William Scriber, Jocelynn Shaw, and Hannah Tent

Pearl: Noah Webb

Pearl River, LA: Tyler Privitt

Pearlington: Carmin Acker, Tyler Bennett, and Braxton Dardar

Pelahatchie: Jacob Perry

Perkinston: Jessica Jones, Lauryn Magee, Faith Slade, and Mason Wallace

Petal: Lurah Anderson, Antonio Barnes, Myranda Brewer, William Burk, Clinton Carroll, Jonathan Cedotal, Sara Evins, Chandler Guthrie, Natalie Herrington, Kaylee Hill, Harrison Hooks, Julie Lister, Jackie McCardle, Tori McLeod, Micah Mixon, Madeline Ramsey, Kye Reese, Macy Reid, Brooklyn Smith, Jovahnny Solano, and Ryleigh Wallace

Picayune: Gabrielle Andrews, Victoria Blancaneaux, Brooke Breaux, William Broder, Hannah Brown, Megan Butler, Maya Calloway, Dustin Cuevas, Zachary Cullum, Carson Cunningham, Hope Dabrovolskis, Emily Dickerson, Kyrstin Dresser, Sean Fallow, Holly Falls, Remi Folse, Miranda Garner, Allison Glasscock, Lauren Gobuzzi, Elizabeth Hensiek, Mary Jarrell, Elijah Jenkins, Kobe Johnson, Samuel Landrum, Macie Lee, Brandon Legg, Adam Mason, Ethan Merwin, Seth Mitchell, Celeste Nuccio, Marcus Ogden, Sarah Olson, Ashlyn Pedeaux, Blayne Scharenbroch, Jala Singleton, Noah Skipper, Jessica Sramek, Makaela Stockstill, Keithen Stringer, Gary Sullivan, Stephanie Ussery, Brooke Vasquez, Logan Walton, Alonzo Williams, Megan Williams, Ashlyn Wilson, and Charles Wright

Ponchatoula, LA: Pattavia Philyaw

Poplarville: Charles Babiowski, Kristal Blye, Audrey Bolin, Amarion Bolton, Ashley Boswell, Valerie Bowling, Josephine Breeden, Derek Breerwood, Jaycee Bridgers, Mollie Brown, Cassidy Cartwright, Alexander Creel, Sydnee Cuevas, Terryn Davis, Victoria Fischer, Deanna Freeman, Ryan Fulks, Eli Gentry, Abigail Gipson, Kadience Houston, Rhiannon Howard, Cori Jeffers, Amanda Kelly, Benjamin Ladner, Korban Martin, Ashley Mccaskell, Garrett McCaskell, Tyler Meyers, Donovan Minor, William Norris, Dominic O’Neill, Logan Price, Kalyn Pullens, Heather Reeves, Makayla Rester, Hayley Saucier, Andrew Smith, Karly Smith, Laken Smith, Tyler Smith, Gregory Swann, Austin Warner, Landon Weiss, Jaedyn Welch, Ronni Wells, and Qianna White

Purvis: Raegan Anderson, Aidan Aultman, Meagan Aultman, Timothy Bryant, Alexa Burge, Marisol Cano, Dylan Chauvin, Mary Coghlan, Ryder Evans, Avery Garner, Trenton Hartfield, Hunter Jochumsen, Harrison Ladner, Mckenzie Lust, Emma Mcclatchey, Riley Mcclatchey, Elizabeth Puckett, Ally Rhodes, Holley Shipp, Emily Smith, Amiracle Tatum, Marina Wardlow, Kayleigh Warren, and Taylor Williams

Richton: Michael Cooper and Trey Harvison

Robertsdale: Sydney Poole

Sandy Hook: Alora Barber, Sawyer Barber, and Matthew Burns

Saucier: Dusty Erno, Erriana Graham, Hayden Peterson, and Tucker Shaw

Sheridan: Evan Bourdon

Slidell, LA: Miranda Baham, Kaylyn Kelly, and Madison Warren

Summit: Chamya Brown and Chloe Crittenden

Sumrall: Tyler Albert, Ethan Aultman, Evan Bayles, Presleigh Box, Aspen Calder, Theron Clark, Mackenzie Corts, Maggie Culver, Jacob Edwards, Cruz Freeman, Nicholas Graves, Sierra Greene, Gage Herrington, Nadia Horne, Kylah Johnson, Abbilyn Jones, Vennessa Littleton, Dylan Lowe, Seth Mitchell, Kambry Montgomery, Barrett Probst, Grant Robbins, Shamyah Sims, Logan Smith, Preslie Stuart, Carson Thornhill, Charles Washburn, and Ethan Williamson

Terry: Alexis Arrington

Townsend, DE: Morgan Meekins

Tupelo: Jaliscia Florence

Tylertown: Jordan Bailey, Kanya Ellzey, and Lane Tullos

Vancleave: Bryn Daughtery, Katelyn Davis, Anna Groves, and Jason Irias

Vaughan: Jamaise Hudson

Waveland: Cooper Cooksey, Leandro France, Cornell Harrison, and Payton Rayborn

Wesson: Christopher Westrope

Wiggins: Noah Helton, Bethany Johnson, Kianna Johnson Nix, Hope Ladner, Brennon Maulden, and Abby Pulver

Wilmer, LA: Gabriel Broadus

Woodville: Kelsie Lee

PRESIDENT’S LIST

Angie, LA: Noah Bowman and Makensie Grosche

Bay St. Louis: Lashonda Berry, Mckenzie Favre, Devonte Foret, Asiya Gaston, Sarah Lindberg, Shelly Luxich, Erica Rabalais, Paige Ramond, Gi Armani Torregano, and Elizabeth Weems

Beaumont: Trevor Roberts

Beldon: Halle Traylor

Biloxi: Grace Kirby

Bogalusa, LA: Ensef Alhaj and Matthew Sears

Brandon: Tyler Housley

Braxton: Jenniya Milton

Brooklyn: Dillon Hesterman

Carriere: Lana Bagley, Victoria Bourgeois, Linzy Carter, Holden Dodd, Robyn Fisk, Madison Glidewell, Emily Hill, Devyn Lee, Logan Lee, Michael Mims, Hollie Mitchell, Lexie Mitchell, Joshua Montes, Logan Newton, Hanna Penton, Amanda Powe, Calvin Rester, Joanna Reynolds, Hunter Schielder, Hannah Smith, Shane Spiers, Destiny Taylor, Mason Treat, Delaney Watkins, Kevin Wilcox, and Tyce Yarborough

Carthage: Symira Scott

Collins: Noah Taylor

Columbia: Emioluwa Akinyokunbo, Jessica Baker, Claire Breakfield, JaQuarious Jones, Melody Keen, Hunter Moak, and Alexandra Taylor

Corinth: Bethany Streetman

Covington, LA: Justin LeDoux

Curitiba, Brazil: Julio Gruba

Diamondhead: Grant Byrd, Hunter Ladner, and Mallory Lee

Ellisville: Zackery Stroud

Enterprise: Talena Satcher

Ethel, LA: Blake Lyons

Foxworth: Justin Gibson, Anna Johnson, and Kassidy Kessler

Franklinton, LA: Elizabeth Barber, Nicholas Duplessis, and Shelby Fontenot

Gautier: Nakayla Davis

Greenville: Kaylynn Brewer

Hattiesburg: Roddrick Anderson, Raven Baker, Aaron Boothe, Bailee Bounds, Constantine Brackman, Kadin Dengler, Delanie Dublin, Ameze Ekunwe, Jalynn Flemings, Anthony Gibson, Jadon Glenn, Dacey Herrington, Karen Jarvis, Raniya Johnson, James Kilgore, Andrew Knight, Cody Knuth, David Lee, Shyla Lewis, Amber Minter, Facia Mundy, Kathryn Scharwath, Violet Smith, Yun Su, Malachi Tate, Mycalla Turner, James Tutor, Joel Vaughn, Boston Walker, Shannon White, Jack Whittington, and Aleksander Zemtsov

Jayess: Caston Thompson

Kiln: Maesyn Cuevas, Dillon Desplas, Heather Molina, Lacie Nugent, and John Searles

Laurel Hill, FL: Mya Young

Leakesville: Breana Green

Long Beach: Kayley Holloway

Louisville: Dallyn Nance

Lucedale: Roselynne Dickerson, Brittany Middleton, and Cecelia Wilson

Lumberton: Brianna Brewer, Mackenzy Daniels, Kason Davis, Malorie Entrekin, Jake Harrington, Justin Hollinghead, Garrett Lee, Christine Pigott, Mckenzie Smith, and Alexandria Young

Madisonville, LA: Melissa McDonald

Magee: Mary Warren

McComb: Azaria Williams

McHenry: Ariel Carter and Caley Lott

Mobile,AL: Claude Passeau

Monticello: Alevia Tanksley

Moss Point: Brayden Fore and Jacob Hodgins

Mount Olive: Landon Berryhill

Nowata, OK: Sara McKinney

Ocean Springs: Isabella Crawley and Lola Taylor

Pass Christian: Juan Higginbotham and Gannon Necaise

Perkinston: Kadence Dedeaux, Adriana Ladner, and Ashley Royston

Petal: Camryn Aldous, Nicholas Bass, Clarissa Grames, Emma Kinsey, Myles Langford, David Matos, Sue McElhaney, Madison McLeod, Banks Pollitz, Linley Shaffer, Emily Smith, Shelby Thomas, Logan Walters, and Dallas Wheat

Picayune: Palmer Adam, Susana Argueta, Austin Barrett, Kaitlin Bennett, Breanne Berthelot, Diamond Bridges, Tessa Bullock, Jeremy DeJean, Allison Gobuzzi, Christopher Gonzalez, Ariel Goynes, Jessica Harrison, Makayla Hughes, Angelle Hume, Brent Ladner, Lauren Lagman, Brooke Larsen, Henry Lee, Samantha Lee, Gavin Medine, Cameran Moore, Maddison Moore, Michelle Norton, Darrian Pierce, Makenzie Putnam, Eliza Smith, Terence Smith, Michelle Tuggle, Nick Walerius, and Bleu Wilkinson Jenkins

Ponchatoula, LA: Whitney Nickens

Poplarville: Peyton Barber, Karen Bazor, Hunter Blackwell, Caydence Bond, Ashleigh Carroll, Sydni Crain, Jaidyn Durning, Joshua Keith, Seth Ladner, Corrina Law, James Marshall, Brandon McCurdy, Olivia Reid, William Smith, Kelsey Svatko, and Mason Theriot

Purvis: Rita Cameron, Abigail Ford, Anthony Garner, Tatum Gipson, Timberlynn Gipson, Brandon Gwin, Emily Harriel, Vanessa Jones, David Kee, Breeanna Logan, Rebecca Madden, Trinity Murray, Tessa Polson, Madison Putnam, Lilian Rogers, Misael Romero, Randa Vidrine, Connor Ware, Carolina Williamson, Kelby Wingo, and Brianna Wright

Richton: Timothy Popwell

Sandy Hook: Audrianna Keller

Saucier: Camryn Crosby, Hunter Gill, and Hunter Purser

Seminary: Lisa Riels and Breanna Webb

Slidell, LA: Nina Liverett and Aiyana Morris

Sontag: Tara Ervin

Sumrall: Cagney Applewhite, Shelbi Bennett, Chynna Eads, Jessica Johnson, Hannah Picazo, Ana Salas Mondragon, and Sarah Williams

Tylertown: Markeria Butler

Vancleave: Rilee Scarbrough

Waveland: Lauren Anne Lagasse

Waynesboro: Kaylee Anderson, Asia Chambers, and Mikayla Newell

Wiggins: Dymond Harris

For the latest news on Pearl River Community College, visit PRCC.edu and follow us on Twitter (@PRCC_Wildcats), Instagram (PRCCWILDCATS), and Facebook (@PRCCMKTG).

###