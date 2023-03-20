Honor Roll and Good Conduct for West Side Elementary.
Published 2:20 pm Monday, March 20, 2023
All A’s
Amelia Babb, Patrick Bachemin, Riniyah Bender, Harper Bochman, Katherine Bolden, Delilah Breeland, Naviana Buras, Mason Cabanas, Elise Chartier~-Matlock, Taisyn Copeland, Saylor Crenshaw, Henry Croney, Cydnee Cuevas, Declan Davison, Brantley Ducre, Owen Evans, Maddox Feeley, Drew Fleming, Kendall Fleming, Matthew Foxworth, King Franklin, Ariel Gonzalez, King Harvey, Thea Hebert, Charleigh Hunter, Lennox Jackman, Bradley Jarrell, Kajaun Johnson, Kace Jones, Wayion Kennedy, TIMia Kincade, Ace Leggett, Lucas Macdonald, Carter McCullough, Malcolm McDonald, Scottle Merrill, Liam Miller, Ashtyn Mitchell, Addison Montz, Castiel Mooney, Kaitlyn Nicholson ,Brayien Nixon, Abby Nunez, Luke Odom, Coley Oldmixon, Carsen Pham, James Plude, Nathan Reeves, Amya Rodriquez, Hayes Ruffin, Holden Ruffin, Jaxton Ruffin, Corbin Sanchez, Lillian Schaeffer, Olivia Schiro, Braden Schroder, Kassidy Schroder, Channing Seals, Cash Sharp, Amelia Shoemake, David
Sims, Edwin Speer Jr.,Gabriel Speights, Lukas Spiers, Ryder Spiers, Brielle Stephan, Charlotte Stevens, Breaux Thidodeaux, Easton Usner, Avery Vicknair, Kynleigh Vicknair, Mia Watson, Dawson Watts, Jase Williams, Tian Williams, Jamy Wilson, Nalah Wilson, Thomas Wilson
Sarah Acker, Emery Adkins, Mason Andrews, Rylan Asher, Donovan Banks, Otis Banks, Charlotte Barnes, Israella Barnes, Levi Bebe, Benjamin Berry, Leah Bhakta, Riya Bhakta, Stevie Bienvenue, Kendall Bird, Kacen Bonnet, Brielle Boudreaux, Amelia Breeland, Karleigh Carraway, Adrian Champlin, Ulane Chaney, Athena Chavours McCann, Hollis Cole, Merci Cooper, Talya Copeland, Trey Cotton, Emily Craft, Rowan Craft, Brantley Crawford, Elliott Croney, Lilliana Cuevas, Max Cuevas, Dailynn Dorn, Matt Ducker, Bentley Ducre, Brooklyn Ebey, Elena Evans, Camden Fletcher, Jude Formby, Xalden Foxworth, Tamia Franklin, Alex Garrett, Lyle Golden, Alice Graughnard, Malik Gray, Calyn Groom, Carter Guchereau, Kennedi Guidry, Syanyreona Hall, Gone Hart, Brance Hebert, Sarinity Hebert, Dionte Holder, Zayden Huffman, Paul Janet, Hayzleigh Johnson, Tiana Jordan, Parker Lafleur, Blythe Lott, Ella Lawrence, Allyah Lull, Brooklyn Magee, DeMya Magee, Mackenzie Mayer, Chase McCullough, Daylon McGee, Adalee McLain, Kiyun Merrill, LeNiyah Merrill, Kalem Miller, Audrey Milton, Makenna Mitchell, Hayden Mooney, Aubree Murphy, Mathias Obando, Saumya Patel, Emily Pierce, Johanna Plessala, Christian Purvis, Cameron Quinn, Aaleyah Ratcliff, Tysin Reese, Dean Rhame, Joseph Roberts, Alyanna Rodrguez, Skyler Schroder, Murphy Grace Seals, Simon Seals, Jaheim Smith, Ariana Spence, Cole Spiers, Kingston Spoo, Cora Jo Stewart, Matthew Stockstill, Maison Stone, Nathan Stone, Holly Thomburg, Tegan Thomburg. Ava Tran, Kamayiah Walker, Jordyn Waller, Israel Willis, Brad Wilson, Kassi Wilson, Kian Wilson, Layla Wilson, Maylee Woodard,
All B’s
Kenya Badon, LaShah Bender, Calvin Croney, Natas Drasutis, Liri Hobson, Brandyn Holt, Lola Lee, McKenzie Macdonald, Arabella McLain, Bre On Murray Parker, Tristen Pervel, Livia Santos, Mason Williams,
GOOD CONDUCT
Sarah Acker, Trenton Agnelly, Clayton Alcock, Amelia Babb, Patrick Bachemin, Kenya Badon, Donovan Banks, Charlotte Barnes, Lillan Barrow, LaShah Bender, Riniyah Bender, Kendall Bienvenu, Benjamin Berry, Jewel Bertucci, Leah Bhakta, Riya Bhakta, Jenna Bird, Kendall Bird, Arabella Byrd, Silas Blades, Harper Bochman, Katherine Bolden, Kwasi Bolden, Kacen Bonnet, Brielle Boudreaux, Hayden Bowman, Amelia Breeland, Delilah Breeland, London Bridges, Azariah Buckley, Naviana Buras, Gabrielle Burkett, Kelcie Burton, Mason Cabanas, David Canales, Roney Canales Karleigh Carraway, Ulane Chaney, Armonii Chavours-McCann, Athena Chavours-McCann, Gabriella Colon, Merci Cooper, Taisyn Copeland, Talya Copeland, Trey Cotton, Cohen Couture, Ethan Craft, Rowan Craft, Brantley Crawford, Braxton Crawton, Saylor Crenshaw, Calvin Croney, Camrin Croney, Elliot Croney, Henry Croney, Lilliana Cuevas, Max Cuevas, Azrielle Curry, Addison Davis, Memphis Davis, Declan Davison, Mia Dolese, Dailynn Dorn, Kimberlyn Drury, Luke Ducker, Matt Ducker, Bentley Ducre, Brantley Ducre, Desmond Ducre, Lille Ebey, Owen Evans, Cornelius Fairley, Maddox Feeley, Drew Fleming, Kendall Fleming, Cheyenne Fontenot, Jayden Foreman, Jude Formby, Matthew Foxworth, Xaiden Foxworth, Jase Freeman, King Franklin, Lyle Golden, Ariel Gonzalez, Avery Gratton, Alice Graugnard, Calyn Groom, Carter Guchereau, Gone Hart, Sawyer Hart, Zayden Huffman, Charleigh Hunter, Kennedi Guidry, Malik Gray, Nolyn Gray, Kingston Gregory, Oscar Hansford,, King Harvey, Ayden Hathome, Sarinity Hebert, Thea Hebert, Malchia Hobson, Brandyn Holt, ZaDrian Holt, Landon Hopkins, Madeline Hopkins Ivy Huffman, Joshua Jackman, Lennox Jackman, Bella Jackson, Bradley Jarrell, Braxtyn Jarrell, Madelynn Janet, Paul Janet, Hayzleigh Johnson, Kajaun Johnson, Liam Johnson, Aleyse Jones.
Cenoj Jones, Clydell Jones, Kace Jones, Staten Jones, Tiana Jordan, Alzahra Kaid, Waylon Kennedy, KiSlah Kincald, TIMia Kincade, Alex Knight, Jayden Lamb, Maysen Lafleur, Parker Lafleur, Ella Lawrence, Allie Lee, Lola Lee, Ace Leggett, Miah Levy, Jeryn Loftin, Jhye Loftin, Blythe Lott, Aliyah Lull, Lucas Macdonald, McKenzie Macdonald, Malcolm McDonald, Brooklyn Magee, Ryleigh Magee, Colesten Martin, Anthony Matieu, Mackenzie Mayer, Chase McCullough, Daylon McGee, Khyomie McGee, Adalee McLain, Jenesis McWilliams, Scotie Merrill, LeNiyah Merrill, Brylie Miller, Kalem Miller, Lauralynn Miller, Liam Miller, Audrey Milton, Ashtyn Mitchell, Addison Montz, Chase Montz, Castiel Mooney, Hayden Mooney, Hunter Mooney, Aubree Murphy, , Branden Murray-Parker, Bre On Murray Parker, Emmaleia Myers, Brandon Nicholson, Kaitlyn Nicholson, Braylen Nixon, Mathias Obando, Luke Odom, Coley Oldmixon, Shawn O’Neal, Elizabeth Osbum, Saumya Patel, Skyler Pearson, Emma Perry, Tristan Pervel, Khylan Peters, Aidan Phillips, Emily Plerce, Johanna Plessala, James Plude, Jordyn Porter, Christian Purvis, Oliver Purvis, Cameron Quinn, Aaleyah Ratcliff, Brayden Ratcliff, Landyn Ray, Tysin Reese, Nathan Reeves, Dean Rhame, Joseph Roberts, Amya Rodriguez, Hayes Ruffin, Holden Ruffin, Jaxton Ruffin, Lincoln Sallinger, Livia Santos, Lillian Schaeffer, Ethan Schieffler, Olivia Schiro, Braden Schroder, Kassidy Schroder, Skyler Schroder, Mason Seal, Channing Seals, Murphy Grace Seals, Simon Seals, Lakyn Speights, Toni Sevin, Cash Sharp, Amelia Shoemake, Isaiah Shoemake, Bryce Simmons, David Sims, Jaheim Smith, Whitney Smith, Edwin Speer, Jr., Gabriel Speights, Colston Spiers, Lukas Spiers, Ryder Spiers, Kingston Spoo, Madison Staten, Brielle Stephan, Charlotte Stevens, Edward Stevens, Cora Jo Stewart, Matthew Stockstill, Maison Stone, Nathan Stone, Ayzlei Sweeton, Breaux Thibodeaux, Holly Thornburg. Charleigh Tingstrom Rosalee Torquati, Violet Torquati, Ava Tran, Navaeh Trobaugh, Easton Usner, Avery Vicknair, Kynleigh Vicknair, Jaeden Villalpando, Jaylesse Villalpando, Martin Villalpando, Aleigha Vinson, Jordyn Waller, Jordyn Washington, Mia Watson, Dawson Watts, Daniel White, Brad Williams, James Williams, Jase Williams, Kira Wiliams, Mason Williams, Tian Williams, Jamy Wilson, Kassi Wilson, Kian Wilson, K’nyla Wilson, Layla Wilson, Nalah Wilson, Thomas Wilson, Lilith Windom, Maylee Woodard,
Perfect attendance
Sarah Acker, Emery Adkins, Trenton Agnelly, Kinleigh Bachemin, Patrick Bachemin, Blaze
Baker, Riniyah Bender, Benjamin Berry, Bently Berry, Jourdain Biggs, Evelyn Bolden, Kwasi
Bolden, Hayden Bowman, Ulane Chaney, Merci Cooper, Lilli Cuevas, Max Cuevas, Declan
Davison, Mia Dolese, Brooklyn Ebey, Cheyenne Fontenot, Grace Harkins, Dionte Holder,
Cenoj Jones, Kisiah Kincade, Ace Leggett, Brooklyn Magee, Daylon McGee, Makenna
Mitchell, Addison Montz, Kaitlyn Nicholson, Adalyn Ott, Saumya Patel, Aaleyah Ratcliff, Amya
Rodriguez, Christina Seals, Bryce Simmons, Charlotte Stevens, Cora Jo Stewart, Maison
Stone, Nathan Stone, Holly Thomburg. Kynleigh Vicknair, Tian Williams, Kian Wilson, Nalah
Wilson, Maylee Woodard,