Boiling water notice

Published 10:01 am Thursday, March 16, 2023

By Special to the Item

PEARL RIVER CENTRAL WATER ASSOCIATION HAS ISSUED A PRECAUTIONARY BOIL WATER NOTICE FOR SONES CHAPEL RD., JOHN AMACKER RD., LK SONES RD., CAMERON LANE, DIANE’S FISH HOUSE RD. AND SURROUNDING AREA WHO WERE WITHOUT WATER OR HAD LOW WATER PRESSURE ON MARCH 15,2023, DUE TO A BROKEN WATER LINE.
BOIL YOUR WATER FOR ONE MINUTE BEFORE DRINKING.
SAMPLES WILL BE TAKEN AND SENT TO THE MS STATE DEPT. OF HEALTH. WHEN WE RECEIVE THE RESULTS, WE WILL LIFT THE BOIL WATER NOTICE.

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