We are tracking the candidates who are running for office in Pearl River County. Here’s the latest.
Published 9:34 am Monday, January 9, 2023
Qualifying for Pearl River County elections began on Jan. 3 at 8 a.m. and will end on Feb. 1 at 5 p.m.
Primary races will be on Aug. 8, and the general election will be on Nov. 7, 2023.
The Picayune Item and Poplarville Democrat will track candidates for all Pearl River Country races throughout the qualifying period. Of the 17 seats up for election, the following candidates have qualified as of 2 p.m., Friday Jan. 6:
CHANCERY CLERK
- MELINDA SMITH BOWMAN (R)
CIRCUIT CLERK:
- NANCE FITZPATRICK STOKES (R)
CONSTABLE NORTH:
- DANNY JOE SLADE (R)
CONSTABLE SOUTHEAST:
- TODD DOUGLAS (R)
- SHANE MICHAEL EDGAR (R)
CONSTABLE SOUTHWEST:
- JAMES EDWARD BOLTON (R)
- NEIL DUGAS (R)
- RHONDA POCHE JOHNSON (R)
- CHARLES KEVIN KELLY (R)
CORONER:
- DEREK TURNAGE (R)
COUNTY PROSECUTING ATTORNEY:
- MIKE PATTEN (R)
JUSTICE COURT JUDGE NORTH:
- BEN BRELAND (R)
- GREG SHAW (R)
JUSTICE COURT JUDGE SOUTHEAST:
- DONALD FAIL (R)
JUSTICE COURT JUDGE SOUTHWEST:
- JASON HUNT (R)
SHERIFF:
- DAVID ALLISON (R)
SUPERVISOR 1:
- DONALD HART (D)
SUPERVISOR 2:
- MALCOLM PERRY (R)
SUPERVISOR 3:
- HUDSON HOLLIDAY (R)
- CARL LADNER (R)
SUPERVISOR 4:
- JASON SPENCE (R)
SUPERVISOR 5:
- CHRIS ALISON (R)
- RICHARD L. CRAWFORD (R)
- BRYCE LOTT (R)
- DONNIE SAUCIER (R)
- DOUGLAS (RICKY) SAUL (R)
TAX ASSESSOR/COLLECTOR:
- RICHARD D. BURGE, JR (R)
- JO LYNN HOUSTON (R)
- SANDY KANE SMITH (R)