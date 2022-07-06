Nicholson 4th 9 weeks honor roll
Published 2:26 pm Wednesday, July 6, 2022
Nicholson Elementary
4th Nine Weeks
Honor Roll 2021/2022
All A’s
Carter Alsobrooks, Jamal Hall, Reagan Knowles, Kaitlyn Nicholson, Kasen Rollins, Daniela Wallace, JaNyra Griffin, Armani McCray, Tariq Landor, Hope Newcomb, Kaelyx Alexander, Armani Banks, Brendon Blakely, Ricki Brumfield, Dane Delgado, Stephanie Galindo, Gabriel Gilbert, Carter Oliver, Jase Stevenson, Rylan Sullivan, Arden Eisman, Kynsie Haithcock, JaNacea Osbin, Chip Penton, Korbyn Thigpen, Kylie Wilt, Joshua Cooper, Lestat DeJean, Nate Maiwald, Sarah Naji, Amilcar Tejada, Lucas Wilson, Aubri Hayes, Sylar Turpen, Ameirah Allen, Lilith DeJean, Serenity Lee, Mackenzie Mayer, Karter Trotter, Rylee Blanchard, Chance Kiley, Brandon Nicholson, Brantley Westbrook, Cooper Wince, Dylan Wright, Mikayla Young, Donovan Caldera, Braydon Firebaugh, Harlee Gugliuzzi, Andrew Odle, Serena Ruth, Matthew Stockstill, Olivia Duncan, Kamryn Thigpen, Jorge Varela, Braylen Coleman, Dylan Ferrell, Kira Denton, Junior Mendoza Jr., Isabella Kararick, Ella Magee, Maci Miller, Madison Snyder, Carter Thompson, Madeline Jackman
All A’s and B’S or B’s and S’s
Kashion Burnett, Laila Herrera, Kassidi Jackson, Leo Lips, Mia Rivera, Jetsel Soto, Jeorgia Broussard, Mackenzie Mayer, Christopher Vargas, Dixie Dressner, Jaxsen Thigpen, Grayson Flores, Ashton Jordan, Ziona McCoy, Jack Portillo, Diana Rivera, Rosalee Torquati, Adalynn Lee, Payton Johns, Kaizley Malley, Kooper Rollins, Mia Tricoche, Jack Westbrook, Kaidence Lee, Braxton Bennett, Alyssa Ferrell, Dylan Garay, Branson Bean, Ashley Hernandez, Kylee Lacoste, Izabella Levron, Jeremiah Ratcliff, Liam Connolly, Laila Hartley, Colton Roney, Isabella Giron Gonzalez, Jeremiah Cooper, Alvin Flores, Christopher Robledo, JaMyra Griffin, Javon Muse, Layla Billiot, Alek Flores, Kevin Kelly, Charles Pineda, McKale Barajas, Violet Licona, Grayson Carter, Silas Cline, Gabriel Copling, Olivia Holloway, Calyee Ladner, Connor Logan, Yohan Paguada, Annistin Skinner, Ava Connolly, Rynell Holloway, Miley Kelly, Piper Munson, Emma Penton, Kayleb Blakely, Morgan Conners, Al’Badr Fadhel, Daniel Flores, Brody Hardie, Lyric Jordan, Rashid Naji, Dexter Odom, Adalyn Ott, Shaniece Roberts, October Verner, Lily Wallace, Heaven Dupuy, Stephen Kinheman, Kevin Lee, Kenny Arechiga, Isiaiah Bridges, Diego Cline, Emily Hendricks, Joshua Jackman, Keonna Meitzler, Colby McLain, Joel Thibodeaux, Tessa Weiland, Hunter Burge, Bryson Faia, Delayshia Frosch, Darian Sanchez, Jeremiah Stein, Bella Viera, Kylee Randolph, Aslynn Skinner, Jarell Adams, Levi Easterling, Jacob Levron, Gabriel McCreary, Dalton Carolise, Delmis Carranza, Braydin Connolly, Joseph Delancey, Lloyd Hall, Garrett Jackson, Ashely Mejias Cruz, Addisyn Ruffin, Austin Hubbard
Good Conduct
Mia Rivera, Jetsel Soto, Daniela Wallace, Mathieu Coker, Wiley Fazende, Jeorgia Broussard, Dixie Dressner, JaNyra Griffin, Ariadne Guzman, Tariq Landor, Rylan Littles, Christopher Vargas, Daylen Pittman, Jipsi Acosta, Ricki Brumfield, Ashton Jordan, Dane Delgado, Grayson Flores, Jack Portillo, Diana Rivera, Brendon Blakely, Jase Stevenson, Colton Clark, Kynsie Haithcock, Payton Johns, Kaidence Lee, Kaizley Malley, JaNacea Osbin, Chip Penton, Kooper Rollins, Mia Tricoche, Jack Westbrook, Kylie Wilt, Branson Bean, Jeremiah Ratcliff, Sarah Naji, Lucas Wilson, Liam Connolly, Isabella Giron Gonzalez, Laila Hartley, Aubri Hayes, Colton Roney, Hadeel Naji, Serenity Lee, Mackenzie Mayer, Ava Viera, Alessandro Manueles, Neymar Molina, Chloe McKnight, Raja Hopkins, JaMyra Griffin, Melissa Kelly, Alexis Chain, Debanhi Rodriguez, McKale Barajas, Kevin Kelly, Brandon Nicholson, Alex Flores, Brantley Westbrook, Mikayla Young, Alyvia Hickson, Charles Porter, Isiah Spencer, Cooper Wince, Chance Kiley, Donovan Caldera, Braydon Firebaugh, Harlee Gugliuzzi, Andrew Odle, Serena Ruth, Matthew Stockstill, Violet Licona, Gabriel Copling, Calyee Ladner, Annistin Skinner, Kamryria Hughes, Natalie Boone, Ava Connolly, Hunter Zar, Gracie Alison, Levi Brewer Paiton Bryant, Olivia Duncan, Lyric Jordan, Dexter Odom, Adalynn Ott, Shaniece Roberts, Cooper Seals, Annissa Acosta, Aubree Daigle, Alvonte Gaston, Nehemiah Ratcliff, Jorge Varela, Kenny Arechiga, Katherin Castro, Diego Cline, Braylen Coleman, Dylan Ferrell, Joshua Jackman, Keonna Meitzler, Colby McLain, Bailey Skinner, Joel Thibodeaux, Tessa Weiland, Emily Hendricks, Ivyonna House, Kira Denton, Delayshia Frosch, Katherin Gradiz, Na’Keyah Hughes, Aslynn Skinner, Jeremiah Stein, Bella Viera, Maci Miller, Carlajha Hughes, Mazzi Macaluso, Jacob Levron, James Bennett, Genesis Garay, Sophia Hernandez, Madison Snyder, Isabella Kararick, Maya Dominguez, Dalton Carolise, Joseph Delancey, Cory Ferrill, Ashely Mejias Cruz, John Walston, Jonathan Zar
Perfect Attendance
Jamal Hall, Reagan Knowles, Daniela Wallace, Jipsi Acosta, Gabriel Gilbert, Adalynn Lee, Jase Stevenson, Rosalee Torquati, JaNacea Osbin, Nathaniel Maiwald, Amilcar Tejada, Limer Galeano Torres, Laila Hartley, Sylar Turpen, Kyler Alexander, Faith Guidry, Layne Gugliuzzi, Raja Hopkins, Braxtyn Jenkins, Christopher Robledo, Katherine Thompson, Daryl Turpen, Chance Kiley, Ariadna Paz, Harlee Gugliuzzi, Braydon Firebaugh, Hunter Zar, Brandon Zar, Rynell Holloway, Kohen Alexander, Aubree Daigle, Braydon Mizell, Braylen Coleman, Diego Cline, Katherin Castro, Leamus Blue Haralson, Kayden Nunnery, Kylee Randolph, Jeffrey Robertson, Darian Sanchez, Jeremiah Stein, Mason Crawford, Mazzi Macaluso, Drake Flinn, Maci Miller, Peyton Oliver, Madison Snyder, Carter Thompson, Braydin Connolly, Josheph Mark, Nicholas Wallace, Jonathan Zar, Carlos Burkett