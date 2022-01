Pearl River announces Fall 2021 Dean’s and President’s lists

POPLARVILLE, Miss. — The Dean’s and President’s lists for the Fall 2021 semester have been released by Pearl River Community College. A total of 938 students are being honored for their academic excellence with 296 students on the President’s List and 642 students that made the Dean’s List.

To be recognized, students must have taken at least 15 credit hours for the semester. Those who earned a 3.4-3.99 GPA were named to the Dean’s List. Students who earned a 4.0 GPA were honored on the President’s List.

Below is a complete list of last semester’s honorees grouped by hometown.

DEAN’S LIST

Angie, LA: Chase Kelehan

Bassfield: Zaporia Betts and Emily Daniels

Bay St. Louis: Hannah Coleman, Hunter Dear, Christopher Fortner, Brandie Hust, Brianna Ladner, Christopher Moore and Devin Redler

Beaumont: Rebekah Cobb and Arabian Jones

Belle Chasse, LA: Aunie Rethmeyer

Biloxi: Grace Kirby, Charles Morton, and Ashley Whipple

Birmingham, AL: John Hackbarth

Bogalusa, LA: Lora Foreman, Caden O’Quinn, Karson Powell, and Mason Sandifer

Brandon: Gabrielle Collier, Lexi Davis, and William Martin

Brookhaven: Varissa Alexander, Tomayah Allen, Aerianna McGhee, Miracle Mobley, and Peyton Smith

Brooklyn: Patrick Breland, Micayla Jefferson, Emily Mayfield, Hannah McCoy, and Makayla Mccullum

Buckatunna: Candace Cooley

Bush, LA: Lane Rosser

Carriere: Alexis Barnett, Kolby Baucum, Christopher Beech, Melissa Bennett, Katlynd Bull, Kaylee Byrnes, Diana Chambliss, Damien Colgan, Sheila Crain, Kali Davis, Kolbe Delatte, Heather Dinger, Hannah Dossett, Damon Duke, Victoria Faciane, Hannah Fitzgerald, Joseph Forsman, Madison Fraise, Madison Gay, Kailey Hargraves, Crystal Herrera, Amber Hodnett, Garrett Hunter, Hunter Kahl, Kaylee Kennedy, Samantha Kennedy, Amy Klingenberger, William Ledet, Jada Lindsey, Xavier Lockhart, Jenna Morrison, Jillian Nicholson, Britainyah Onstott, Tristen Opre, Hannah Pearce, Keigan Pearson, Leah Penton, Madison Piazza, Calvin Rester, Emma Smith, Hannah Smith, Macayla Strong, Kaden Swanson, Dashiel Taggart, Michael Tatman, Destiny Taylor, Jamie Thompson, Dylan Wade, Cody Walker, Delaney Watkins, Landon Wheat, Mason Wheeler-Shigley, and Kevin Wilcox

Carthage: Lillian Pope

Clinton: Amaya Hughes

Columbia: Elizjah Abram, Shelby Boyd, Demyrehia Brumfield, Brayan Garcia, Gracie Graham, Vendoria Greer, Stephanie Herzig, Aaliyah Howard, Kenneth Johnson, Marlon Johnson, Johnathan Lane, Amanda Little, Seth Mieras, Parker Mitchell, Madison Myers, Delana Ramshur, Cody Robbins, Zaria Russell, and Braydon Sistrunk

Curitiba, Brazil: Julio Gruba

D’Iberville: Kenneth Irving

D’Lo: Ladiya Hayes

Diamondhead: Kimberly Bolian, Kaylynn Bowley, Ariane Halstead, Taylor Lauckner, Mallory Lee, Ashton Simpson, Julia Smith, and Bianca Vellon

Ellisville: Joshua Freeman

Flowood: Merritt Wallace

Foxworth: Natalie Broom, Mary-Catherine Galloway, Jared Harris, Maximus Jones, Nicholas Kroner, Travis Little, Dylan Miller, Samuel Peak, Coby Rowley, Jacob Smith, Alex Stringer, Caley Thornhill, Colby Turnage, and Ashley Vargas

Franklinton, LA: Madelyn Burch, Branton Evans, Emily Ezell, Victoria Fletcher, Angela Matt, Raina McIntosh, Kayla Mitchell, Gregory Page, Cynthia Schilling, Trenton Smith, and Adrian Stevens

Gulfport: Ariane Boyda, Cody Bozant, Peyton Donaldson, Aubrie Edwards, Arlene Hinton, Zakhia Jackson, Ana Jimenez-Becerra, Brennan Jones, Josiah Khan, Durron Myers, Martha O’Mara, Gavin Taylor, and Bianca Walker

Hammond, LA: Sade Dillon

Harvest, AL: Sutton Perry

Hattiesburg: Marianna Acosta, Miracle Albert, Celeste Allen, Patrick Anderson, Anna Arroyo, Kanya Bacot, Kyle Badeaux, Shawn Baker, Amanda Barnes, Naliyah Barnes, Hayley Bellino, Jaden Bolling, Johnny Bolton, Shakiya Bolton, Jasmine Boone, Madison Boutwell, Bryce Brabham, Tyler Bradley, Anna Branan, Jasmine Braxton, Carter Breazeale, Rachel Brown, Alexander Burge, Krystal Chailland, Tammron Costilow, Nina Covington, Areauna Davis, Justus Dillon, Myesha Drake, Bobby Eaton, Adoniyya Edwards, Carlee Evans, Emett Fairey, Ethan Fairley, Ron Farrow, Haleigh Fitzgerald, Blaine Franklin, Julia-Grace Garmon, Daniel Goodwin, Abbie Graham, Logan Green, Deon Hall, Monica Hampton, Christopher Hampton, Brianna Haynes, Taylor Hilton, Harrison Holder, Hayden Hollomon, Antonia Hubbard, Dakota Johnson, Rachel Johnson, Meagan Jones, Alex Jordan, Harper Jordan, Kenneth Keith, Malachi Knight, Sylvia Lauderdale, Douglas Lawhead, Artez Magee, Samuel Manaway, Haleigh Marbury, Jenna Marsh, Morgan Mckenzie, Mary Mcclure, Ranija McCray, Justin McCullum, Patrick Mcgruder, Schunta McKenzie, Maura McLaughlin, Katie Anne McNair, Tristan Mcphail, Trey Mendel, Zachary Metz, Brianna Moss, Tessiah Naylor, Alexis Newell, Vaughn Nguyen, Kari Nickey, Robert Nixon, Holden Nored, Kayla Norwood, AlLasia Pittman, Andrew Purvis, Joshua Ratliff, Jada Reedy, Janiya Revies, River Roderick, Trinity Rogers, Xavien Russell, Michael Salow, Jennifer Satcher, Emma Scott, Carley Searcy, Kayla Shaffer, Isabella Sherer, Taurese Sibley, Matthew Simpson, Dominicka Sippio, Kayla Smith, Ktrel Solo, Wuendi Soto, Ivory Stallings, Riley Stephens, James Stewart, Donna Swanson, Turner Swistak, Abreonna Taylor, Kortlan Taylor, Lauren Thompson, Claire Thornton, Justin Wakeland, Christopher Walker, Nathaniel Welch, Jace Wheeler, Jack Whittington, Darkiseyah Williams, and Quintarius Willis

Inverness: Crosby Stevens

Jackson: Jariya Marshall and Kierra Mcnair

Kaplan, LA: Amaly Smith

Kentwood, LA: Karrigan Cagley

Kiln: Spencer Bryant, Hailey Cabaniss, Dillon Desplas, Sebastian Fausett, Chance Hinkkanen, Brandon Krumm, Lendon Ladner, Tony Ladner, Kaile Lee, Tristan Necaise, Peyton Patterson, Evan Ruzicka, Vance Scaramuzzo, Jace Steiner, Chloee Swilley, and Raylee Wayland

Kokomo: Lucas Fortenberry, Mackenzie Griffis, Avery Holmes, Hanna McCain, Hannah Miller, and Nick Thompson

Lake: Maggie Gressett

Latimer: Jason Irias

Laurel: Sam Hill, Tremetricia Roberts, Mason Smith, and Colton Tolbert

Leakesville: Shelby Beard, Brittany Brown, Zaria Crumpton, and Honesty Mcleod

Liberty: Colby Welch

Long Beach: Kristina Ladner, Isabella Orozco, Austin Schruff, and Aubrey Wawrek

Lumberton: Laura Adkins, Dawson Allen, Carter Byrd, Grant Chiasson, Randall Chisholm, Kason Davis, Mckenzie Davis, Savannah Diamond, Zachari Eli-Piercy, Destiny Green, Matthew Harding, Kaitlyn Hendrix, Micah Jenkins, Cade Johnson, Ben Jones, Jeremy Lane, Madison Lawler, Paulo Lefatia, Candace McClelland, Joshua Motichek, Hannah Nelson, Caden Newby, Jolie Pervel, Abryah Robertson, Gage Salley, Matthew Speed, Genesis Williams, and Takia Young

Magee: Carlee Cockrell and Mary Walker

Magnolia: Jada Harrell

Mandeville, LA: Kelan Ladner

McComb: Brandon Robinson and Adrienne Thompson

Mendenhall: Bethany Fewell, Macie Gray, and Taysha Rivers

Mobile, AL: Taylor Grice and Claude Passeau

Moselle: Haley DeLoach

Moss Point: Reagan Cochran, Michael Goldman, McKenzie Hanson, Desmond Harris, and Marsha Howard

Mount Olive: Tamara Grim

New Augusta: Kayla Hinton

New Hebron: Lilyian Stephens

Ocean Springs: Harper Baggett, Kathleen Brown, Terrick Bryant, Courtney Osby, Chloe Paske, Landen Payne, and Dwight Williams

Osyka: Lauren Booty

Palm Bay, FL: Amy Wright

Pass Christian: Montrel Alexander, Dustin Allison, Gavin Beech, Jack Bonck, Brenham DeWitt, Koby Hathorn, Emilee Ladner, James Miles, Gannon Necaise, Aaron Rush, and Wyatt Tomlinson

Pearl River, LA: Jodi Cutrer, Camryn Lyons, and Caleb Wells

Pearlington: Joseph Doyle

Pelahatchie: Jacob Perry

Perkinston: Hannah Campbell, Nathaniel Campos, Brent Hickman, Annie Ladner, and Kelsey Peterson

Petal: Rivers Brackett, Kaylyn Bryant, Mckenna Byrd, Taliea Carter, Danielle Duffield, Kara East, William Eubank, Clarissa Grames, Zachary Holmes, Kaitlyn Kindel, Madeline Lee, Mackenzie Long, Ryan Russell, Peyton Scanlon, Ella Seymour, Mackenzie Smith, Roderick Stewart, Logan Walters, and William Welborn

Picayune: Gabrielle Andrews, Kaitlin Bennett, Allison Brauner, Brooke Breaux, Catherine Bridges, Hannah Brown, Cameron Bullock, Destiny Callahan, Troy Castiglione, Glenn Celino, Mykol Chambers, Xavier Cockerham, Sierra Collum, Martha Corona, Jesse Cortez, Lainey Covington, Dustin Cuevas, Derrin Daughtry, Kaci Dean, Byron Dillard, Chayse Dorn, Kyrstin Dresser, Holly Falls, Peyton Ferreira, Jonathan Freeman, Devin Frierson, Lakendra Gray, Noah Hansford, Mariana Hebert, Isaac Hickman, Makaylah Holcomb, Kallie Hunt, Brooke Jamison, Mary Jarrell, Elijah Jenkins, Justin Jordan, Duaa Kasem, Emily Krol, Lauren Lagman, Payton Lee, Alyssa Liddell, Shelby McGough, Shawana Miller, Erin Mitchell, Zoe O’Neil, Haylie Penton, Macy Pigott, Luke Pinson, Bonnie Pittman, Ashantee Raine, Jesus Rodriguez, Desiree Shows, Antonio Smith, Elijah Smith, Jody Smith, Joseph Smith, Terence Smith, Jessica Sramek, Kyle Stockstill, Jada Thomas, Jorden Thornton, Amyya Tillman, Kailey Travis, Mason Treat, Cameron Vaughn, Mya Votano, Mallori Watkins, Caden Westmoreland, Justin Whitfield, Sarah Williams, and Charles Wright

Poplarville: Elizabeth Amacker, Mason Anderson, Anna Barnett, Brennan Barras, Hunter Benefield, Audrey Bolin, Caydence Bond, Ethan Bounds, Cassidy Cartwright, Matthew Culliver, Karley Culpepper, Rebecca Cutie, Caleb Dortch, John Dufrene, Jaxon Dunaway, Melissa Enzor, Deanna Freeman, Amber Gamber, Paige Garthwaite, Kaden Graves, Sherry Greer, CaStandra Hart, Katrisha Henry, Genevieve Hughes, John Maroney, Brandon McCurdy, Bayly Mcgill, Beau Miller, Sydney Peterson, Lindsey Philyaw, Rebekah Raby, Zachary Red, Tabitha Robertson, Alyssa Rutherford, Erica Sanderson, Hayley Saucier, Andrew Smith, Christian Smith, Blake Stilwell, and Mason Theriot

Port Gibson: Brittnee Martin

Prentiss: Antaeveon Floyd

Purvis: Aidan Aultman, Ladd Barrett, Natalie Bodin, Chelsey Brown, Sidni Clark, Ryder Evans, Walker Evans, Benjamin Hartley, Michael Hedrick, Mason Herrington, Hunter Jochumsen, Kathryn Lea, Joseph Lee, David Lees, Kristin LeFan, Jasmine Mattison, Trinity Murray, Branson Oneal, Alyssa Powell, Logan Ratliff, Hunter Robinson, Kia Robinson, Angel Romero, Trace Roseberry, Kaleb Shelby, Ashley Smith, Brannon Smith, Carmen Smith, Lori Steele, Colby Stringer, Taylor Toland, Marina Wardlow, Kayleigh Warren, Ashlee Watts, and Taylor Williams

Raceland, LA: Arvanta Coleman

Richton: Michael Cooper, Gregory Matthews, and Matt Mercer

Ridgeland: Jaydon Slater

Rolling Fork: Jacob Braxton

Rose Hill: Brooklyn Blakeney

San Tan Valley, AZ: Lily Lentz

Sandy Hook: Matthew Burns, Conner Daugherty, and Gracie Jones

Saraland, AL: Hollie Courington

Saucier: Nolan Albritton, Cassady Bradford, Courtney Crosby, and Donovan Parker

Seminary: Camellia Jones

Semmes, AL: Mason Billiot

Slidell, LA: Emily Bates and Abagail Engeron

Starkville: Breanna Townsend

Stonewall: Detread Williams

Sumrall: Amber Breeland, Anna Bullock, Dalton Chambliss, Gavin Federowski, Austin Husband, Daniel Nelson, Jaleigh Rainey, John Rainey, Heather Roberts, Nataleigh Sandifer, Brookelynn Stuart, Caleigh Thompson, Caleb Thornton, Savannah Wolfe, and Shelby Young

Taylorsville: Keelyn Rogers

Tickfaw, LA: Molli Kinchen

Townsend, DE: Morgan Meekins

Tylertown: Markavious Andrews, Jordan Bailey, Rebecca Barber, Savannah McDaniel, Gabriel Poirier, and Ethan Thornhill

Union: Summer Henry

Vancleave: Erin Daughtery, Katelyn Davis, Abigail Ely, Gracie Grimes, and Julianah Overstreet

Vicksburg: Wesley Bryan, Jacob Hynum, Nicholas Powell, Shelton Raner, Cameron Shaw, and Mary Willoughby

Walnut Grove: Emma Reed

Waveland: Anaysia Fulton, Gregory Gill, Lauren Anne Lagasse, and Victoria Walley

Waynesboro: Janiya Royal

Wesson: Jadarrian Allen and Kaitlyn Davidson

Wiggins: Zian Arrington, Salena Boggs, Halle Breland, Kaitlin Crosby, Hunter Dearman, and Dymond Harris

Wilmer: Gabriel Broadus

Yazoo City: Jaila Kohn

PRESIDENT’S LIST

Bassfield: Ashanti Adams

Bay St Louis: Joshua Elkins, Khoa Nguyen, Rachel Meadows, Brooke Rasco, and Chase Seal

Beaumont: Aliyah Brunet and Destiny Harvison

Belden: Halle Traylor

Biloxi: Raven Horton, Jackson Meeks, and Quentin Williams

Bogalusa, LA: Virginia Mitchell, Jaleah Robinson, Katelyn Singley, and Emma Williams

Braxton: Jenniya Milton

Brewton, AL: Leyton Burkett

Brooklyn: Joshua Gerald, Tucker Sellers, and Matthew Shattles

Carriere: Sachi Ajmera, Lana Bagley, Carlee Baudoin, Alex Bordelon, Peyton Brossette, Chad Cruz Jr., Desiree Dennison, Ali Dore, Robyn Fisk, Jacob Foulon, Christopher Guillet, Jodi Jarrell, Isabella Landry, Lyndsey Lee, Jenna Mark, Victoria Michele, Anna Miley, Gabriel Mitchell, Joshua Montes, Logan Newton, Maranda Pullens, Aaron Ramsay, Kayla Stockstill, Jacqueline Strain, and Philip Toler

Collins: Noah Taylor

Columbia: Rachel Davis, Gavin Fairburn, Kaylee Holmes, Lindsey McLaughlin, Katherine Price, Joyce Toney, and Joe Whaley

Columbus: Ryan Burt

Denvilles, UK: Lucy Conway

Diamondhead: Eli Grover and Chandani Patel

Ethel, LA: Blake Lyons and Koby Sanchez

Foxworth: Bonnie Branton, Joshua Foxworth, Rosa Gonzalez, Kaitlyn McAllister, Jordan McNabb, Shelby Smith, Isaac Stampley, and Cordarious Williams

Franklinton, LA: Elizabeth Barber, Jared Jenkins, and Parker Seal

Gulfport: Eloise Bonck, Bryan Maradiaga, and Delaney Owen

Hattiesburg: Tobias Adams, Monique Addison, Brennen Bennett, Christopher Cain, Serina Carpenter, Tyson Caston, Cheyanne Clark, Ariana Clements, Sarah Cronin, Xavier Daley, Weston Dubose, Maia Ducksworth, Ameze Ekunwe, Honor Elchos, Adrienne Evans, Jalynn Flemings, Jessica Freeman, Kathleen Galloway, Jason Garner, Jed Guin, William Harrington, Hannah-Elizabeth Hosey, Christianna Hubbard, Felicia Jackson, Karrei Jackson, Kristen Johnson, Amiyah Kerry, Jun Li, Shui Lin, Kymrie Lofton, Chasity Magee, Gavin McCaffrey, Kitti Molnar, Zsanett Molnar, Ashlyn Payton, Jennifer Pledger, Adamari Posadas, Jayce Riggs, Kenya Robinson, SaMya Ruffin, Ana Salas Mondragon, Kathryn Scharwath, Kaliq Sims, Marquita Sims, Kimberly Sosa, Jonathan Stewart, Jonathan Trussell, Lauryn Watson, Chelse Whitehead, and Anna-Kate Williamson

Kiln: Grant Holladay. Carah Lowery. Charles Norris. Aren Peterson. John Searles, and Maya Wood

Kokomo: Logan Anthony, Mikala Holmes, and Hannah Rowley

Laurel: Lizbeth Olivares, Zyria Pugh, and Madilyn Waters

Leakesville: Jeremiah Pope

Long Beach: Sydney Spataro

Louin: Carson Ward

Louisville: Dallyn Nance

Lucedale: Elizabeth Bates and Natalie Howell

Lumberton: Charles Byrd, Kenneth Carr, Chloe Courtney, Malorie Entrekin, Carson Frazure, Baylee Gray, Hannah Knight, Bethanna Lee, Josh Loper, and Camp Stewart

McComb: Hallie Creel

McNeill: Jacob Skantz

Mendenhall: Caden Coulson and Walker Wallace

Mize: Alicia Miller

Mobile, AL: Leah Draine

Monticello: Oliver Moreman

Moss Point: Gene Byron and Alyssa Cade

Mount Olive: Jessie Ponder

Neely: Haley Crawford

New Augusta: Charity Bolton and Jacob Nasrat

New Orleans, LA: Lauren Nichols

Ocean Springs: Emma Bahr, Grace Campbell, Allison Carpenter, Erin Clifford, and Lola Taylor

Olive Branch: Avery Durdin

Pass Christian: Kaitlyn Crossgrove, Evan Mccoy, and Houston Tripp

Pearl River, LA: Madison Lang

Perkinston: Karley Brooks, Kadence Dedeaux, and Faith Slade

Petal: Jackson Bowering, Joseph Clayton, Honesty Dawkins Person, Patrick Dunkle, Chandler Dye, Sara Evins, Mikel Foley, Chandler Guthrie, Harrison Hooks, Jackie McCardle, Micah Mixon, Kyara Osorio, Allyna Pytleski, Kinlea Robinson, Rachel Russell, and Billy Snowden

Picayune: Edwin Barajas, Edgar Barajas-Carillo, Braden Barone, Breanne Berthelot, Bailey Billiot, Elise Duke, Katie Farmer, Christopher Gonzalez, Rebecca Goss, Mitchell Harper, Timothy Helgerson, Zachary Jones, Codey Kirkland, Taylor Lancon, Lauren Lee, Aalayah Littles, Abbigayle Marrero, Adam Mason, Sarah McArthur, Mary Moeller, Cameran Moore, Seth Relayson, Kailee Spiers, Kellie Watts, and Brianna Wood

Poplarville: Monica Alexander, Haven Babin, Peyton Barber, Heather Bazor, Joellyn Berry, Luke Bilbo, Akeema Bolton, Elena Borel, Anniston Childs, Breanna Davis, Sarah Erwin, Darion Harges, Macey Head, Seth Ladner, Corrina Law, Jacob Maroney, Hunter Martin, Garrett McCaskell, Dominic O’Neill, Rory O’Neill, Alycia Packard, Janna Peterson, Kalyn Pullens, Bradley Stines, Dylan Traylor, and Nicole Ware

Purvis: Logan Cuevas, Riley Garner, Jake Harris, Trenton Hartfield, Lindsey Jeansonne, Emily Smith, and Haegan Tynes

Raleigh: Kimberly Stockman

Richton: Abigail Carney, Hanna Lambert, Callie Sizemore, and Hugh Tice

Rolling Fork: Mary Martin

Saucier: Alyson Waizenegger

Seminary: William Jefcoat and Monica Knight

Slidell, LA: Hunter Dejean, Olivia Lacoste, Brooke Moore, Karl Pichon, Cody Pomes, and Clayton Tebbs

Soso: Justin Ulland

Summit: Mckenna Hughes

Sumrall: Evan Bayles, Allyson Davis, Sierra Greene, Hope Haddox, Hayley Hymel, Michael Lewis, Dylan Lowe, Jenna Mcraney, Jenna Ochenrider, Miguel Perez Arroyo, Samuel Schwarzauer, Haley Sumrall, and Abby West

Tylertown: Azaria Williams

Vancleave: Anthony Foto, Payton Mckerchie, Sydney Salter, and Amber Wilson

Waynesboro: Brooke Bartolo, Christopher Cherry, and Emily Rigney

Wiggins: River Gates, Hayden Necaise, Abby Pulver, and Jeana Valdez

Woodville: Tiandre Lanus

