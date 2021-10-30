West Side Elementary 1st 9 Weeks Honor Roll
Published 11:04 pm Friday, October 29, 2021
ALL A’s
Ameilia Babb, Patrick Bachemin, Kinleigh Bachemin, Diya Bhakta, Riya Bhakta, Otis Banks, Riniyah
Bender, Leah Bhakta, Jourdain Biggs, Silas Blades, Kameron Bond, Regan Bowen, Amelia Breeland,
Delilah Breeland,Kye Carroll, Joanna Catlett, Namia Certain, Elise Chartier-Matlock, Merci Cooper,
Curtis Coleman, Ethan Craft, Rowan Craft, Brantley Crawford, Saylor Crenshaw, Calvin Croney,
Lillianna Cuevas, Declan Davison, Adrean DeJurnette, Dailynn Dorn, Desmond Ducre, Maddox
Feeley, Drew Fleming, Kendall Fleming, Johana Garcia, Alora Gilson, Lyle Golden, Sawyer Hart, Liri
Hobson, Cole Hollis, Zayden Huffman, Charleigh Hunter, Madelynn Janet, Bradley Jarrell, Kajaun
Johnson, Clydell Jones,Ashton Jordan, Autumn Labo, Parker Lafleur, Janae Littles, Ace Legget,
Kaidence Loftin, Azaria Magee, Adalee McClain, Hayden Mooney,
Kalm Miller, Audrey Milton, Makenna Mitchell, Aubree Murphy, Janyia Nixon, Mathias Obando, Coley
Oldmixon ,Khylan Peters, Emily Pierce, Gabriel Reppel, Holden Ruffin, Isabella Salva, Braden
Schroder, Christina Seals, Harper Seals, Simon Seals, Gabriel Speights, Ryder Spiers, Kingston
Spoo, Brielle Stephan, Cora Jo Stewart, Nathan Stone, Easton Usner, Kynliegh Vicknair, Kira
Williams, Mason Williams,Tian Williams, Layla Wilson, Nalah Wilson,
All A’s & B’s
TauHeed Aguillard, Kassidy Allgood, Mason Andrews, Donovan Banks,Charlotte Barnes, Israella
Barnes, Lillian Barrow, Ben Berry, Jewell Bertucci, Cade Bishop, Kynnadi Brown, Kylee Brown,
Harley Carver, Adalynn Champlain, Adrian Champlin, Athena Chavours- McCann, Hollis Cole, Talya
Copeland,Trey Cotton, Braxston Crawford, Cydnee Cuevas, Azrielle Curry, Aundera Dejurnette,
Mason Deshotel, Thomas Dickerson, Sophia Dorn, Molly Dossett, Luke Ducker, Matthew Ducker,
Elena Evans, Jeremiah Everhardt, Camden Fletcher, Jagger Formby, Jude Formby, Xaiden
Foxworth, Tyree Garbo, Aiden Gaubert, Chrissie Gilbert, Carter Guchereau, Kennedi Guidry, Avery
Gratton, Calyn Groom, Noah Hall, Grace Harkins, Gonae Hart, Landon Hopkins, Madeline Hopkins,
Paul Janet, Blakely Jarrell, Braxtyn Jarrell, Aiden Jones, Aleyse Jones, Ethan Jones, Staten Jones,
Alzahra Kaid, Easton Knight, Giabella Kohn, Maysen Lafleur, Blythe Lott, Aliyah Lull, Emma Madaris,
Ryleigh Magee, Estaban Cabrera Mancera, Anthony Mathieu, Jonathon McElroy,Izik McGee,
TaeLynn McGill, Jenesis McWilliams, Kiyun Merrill, Abby Miller, Brylie Miller, Lauralynn Miller, Liam
Miller, Abbygail Nunez, Madison Paris, Dacion Parker, Riyann Patel, Tristen Pervel, Wes Plude,
Cameron Quinn, Damian Rhame, Xavier Richardson, Tysin Reese, Joseph Roberts,Brantley Rouse,
Madison Sabella, Ethan Schieffler, Skyler Schroder, Murphy Grace Seals, Bryce Simmons, Phillip
Sims, Amelia Shoemake, Isaiah Shoemake,Carter Smith, Bayleigh Speights, Lakyn Speights, Brynn
Spiers, Coleston Spiers, Ava Spoo, Charlotte Stevens, Edward Stevens, Sydney Thornburg, Nevaeh
Trobaugh, Martin Villalpando, Aleigha Vinson, Jordyn Walker, Jayde Washburn, Jordyn Washington,
Annaliese West, Nehemiah Wilson,Lilith Windom, Daniel White Jr., Maylee Woodard,
All B’s
Azariah Buckley, Gabrielle Burkett, ArMonii Chavours- McCann, Kenny Gilmore, KiSiah Kincade,
Hunter Mooney, Abby Miller, Aden Smith, Bayleigh Speights, Draya Stubbs, Jrue Stubbs, Charleigh
Tingstrom, Violet Torquati, Jade Washburn, Annaliese West, Daniel White Jr., Tian Williams, Israel
Willis, Kiya Wilson,Nalah Wilson,
Good Conduct
TauHeed Aguillard, Clayton Alcock, Mason Andrews, Patrick Bachemin IV, Kinleigh Bachemin, Cady
Bales, Otis Banks, Charlotte Barnes, Levi Beebe, Riniyah Bender, Kendall Bird, Cade Bishop, Silas
Blades, Kwasi Bolden,Regan Bowen, Amelia Breeland, Kynnadi Brown, Kinsleigh Brown, Kelcie
Burton, Esteban Cabrera-Mancera, Gabriel Camp,Joanna Catlett, Adalynn Champlain, Elise
Chartier- Matlock, ArMonii Chavours-McCann, Athena Chavours- McCann, Curtis Coleman, Merci
Cooper, Trey Cotton,Emily Craft, Rowan Craft, Brantley Crawford, Saylor Crenshaw, Calvin Croney,
Camrin Croney, Cydnee Cuevas,Lillianna Cuevas, Max Cuevas, Azrielle Curry, Declan Davison,
Adrean DeJurnette, Aundera Dejurnette, Mia Dolese, Dailynn Dorn, Kimberlyn Drury, Desmond
Ducre, Elena Evans, Maddox Feeley, Anthony Figueroa, Drew Fleming, Kendall Fleming, Jagger
Formby, Jude Formby, Aiden Gaubert, Chrissie Gilbert, Barbie Gillin, Kenny Gilmore, Lyle Golden,
Avery Gratton, Malik Gray, Calyn Groom, Kennedi Guidry, Noah Hall, Aiden Hancock, Gonae Hart,
Sawyer Hart, Grace Harkins, Landon Heath, Cole Hollis, Zayden Huffman, Charliegh Hunter, Jayden
Janet, Madelynn Janet, Paul Janet, Bradley Jarrell, Kajaun Johnson, Addyson Jones, Aleyse Jones,
Clydell Jones, Staten Jones, Ashton Jordan, Alzahra Kaid, Yousef Kaid, Cheyenne Kennedy, KiSiah
Kincade, Easton Knight, Autumn Labo, Maysen Lafleur, Parker Lafleur, Riley Lee, Ace Legget, Leslie
Lemos, Jeryn Loftin, Blythe Lott, Emma Madaris, Azaria Magee, Brooklyn Magee, Demya Magee,
Ryleigh Magee, Ayden Maret, Justin Mark, Anthony Mathieu, Adalee McClain, Izik McGee,Khyomie
McGee, Ella McCraine, Arabella McLain, Jenesis McWilliams, Harley Meyers, Kalem Miller, Lauralynn
Miller, Mason Molina, Chase Montz, Hayden Mooney, Aubree Murphy, Abbygail Nunez, Coley
Oldmixon, Elizabeth Osborn, Dacion Parker, Hilton Paris, Cayla Pearson, Mary Pearson, Carsen
Pham, Emily Pierce, Emily Plude, Aleigha Pomes, Annie Pomes, Gavin Pomes, Cameron Quinn,
Landyn Ray, Tysin Reese, Gabriel Reppel, Arian Reyes, Xavier Richardson, Holden Ruffin, Lincoln
Sallinger, Isabella Salva,Harper Seals, Murphy Grace Seals, Simon Seals, Isaiah Shoemake,Carter
Smith Lakyn Speights, Gabriel Speights, Ryder Spiers, Brynn Spiers, Ava Kingston Spoo, Brielle
Stephan, Charlotte Stevens, Cora Jo Stewart, Nathan Stone, Jrue Stubbs, Charleigh Tingstrom, Holly
Thornburg, Tegan Thornburg, Violet Torquati, Kayden Torres, Nevaeh Trobaugh, Easton Usner,
Aleigha Vinson, Jaylesse Villalpando, Merit Wagner, Jordyn Walker, Jamaya Washington, 0Bently
Welborn, Kira Williams, Israel Willis,Nehemiah Wilson, Lillith Windom,
Perfect Attendance
Shianne Adams, TauHeed Aguillard, Cady Bales, Otis Banks, Lillian Barrow, Kendrick Bates, Amelia
Breeland, Kynnadi Brown, Kinsleigh Brown, Raelynn Buras, Gabrielle Burkett, Exzavier Callaham,
Namia Certain, Molly Dossett, Desmond Ducre, Maddox Feeley, Kendall Fleming, Leland Frierson,
Tyree Garbo, Kenny Gilmore, Calyn Groom, Anna Gulman, Malchia Hobson, ZaDrian Holt, Landon
Hopkins, Jayden Janet, Madelynn Janet, Clydell Jones, Aleshak Kaid, Cheyenne Kennedy, Ace
Leggett, Blythe Lott, Aliyah Lull, Ryleigh Magee, Aubrie Melerine, Addison Montz, Hayden Mooney,
Hunter Mooney, Janyia Nixon, Coley Oldmixon, Saumya Patel, Cayla Pearson,Tristen Pervel, Aleigha
Pomes, Annielynn Pomes, Tysin Reese, Holden Ruffin, Charlee Scordill, Mason Seal, Christina
Raven Seals, Phillip Sims,Kingston Spoo, Violet Torquati, Kynleigh Vicknair, Keeghan White,