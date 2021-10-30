West Side Elementary 1st 9 Weeks Honor Roll

Published 11:04 pm Friday, October 29, 2021

By Special to the Item

ALL A’s

Ameilia Babb, Patrick Bachemin, Kinleigh Bachemin, Diya Bhakta, Riya Bhakta, Otis Banks, Riniyah

Bender, Leah Bhakta, Jourdain Biggs, Silas Blades, Kameron Bond, Regan Bowen, Amelia Breeland,

Delilah Breeland,Kye Carroll, Joanna Catlett, Namia Certain, Elise Chartier-Matlock, Merci Cooper,

Curtis Coleman, Ethan Craft, Rowan Craft, Brantley Crawford, Saylor Crenshaw, Calvin Croney,

Lillianna Cuevas, Declan Davison, Adrean DeJurnette, Dailynn Dorn, Desmond Ducre, Maddox

Feeley, Drew Fleming, Kendall Fleming, Johana Garcia, Alora Gilson, Lyle Golden, Sawyer Hart, Liri

Hobson, Cole Hollis, Zayden Huffman, Charleigh Hunter, Madelynn Janet, Bradley Jarrell, Kajaun

Johnson, Clydell Jones,Ashton Jordan, Autumn Labo, Parker Lafleur, Janae Littles, Ace Legget,

Kaidence Loftin, Azaria Magee, Adalee McClain, Hayden Mooney,

Kalm Miller, Audrey Milton, Makenna Mitchell, Aubree Murphy, Janyia Nixon, Mathias Obando, Coley

Oldmixon ,Khylan Peters, Emily Pierce, Gabriel Reppel, Holden Ruffin, Isabella Salva, Braden

Schroder, Christina Seals, Harper Seals, Simon Seals, Gabriel Speights, Ryder Spiers, Kingston

Spoo, Brielle Stephan, Cora Jo Stewart, Nathan Stone, Easton Usner, Kynliegh Vicknair, Kira

Williams, Mason Williams,Tian Williams, Layla Wilson, Nalah Wilson,

All A’s & B’s

TauHeed Aguillard, Kassidy Allgood, Mason Andrews, Donovan Banks,Charlotte Barnes, Israella

Barnes, Lillian Barrow, Ben Berry, Jewell Bertucci, Cade Bishop, Kynnadi Brown, Kylee Brown,

Harley Carver, Adalynn Champlain, Adrian Champlin, Athena Chavours- McCann, Hollis Cole, Talya

Copeland,Trey Cotton, Braxston Crawford, Cydnee Cuevas, Azrielle Curry, Aundera Dejurnette,

Mason Deshotel, Thomas Dickerson, Sophia Dorn, Molly Dossett, Luke Ducker, Matthew Ducker,

Elena Evans, Jeremiah Everhardt, Camden Fletcher, Jagger Formby, Jude Formby, Xaiden

Foxworth, Tyree Garbo, Aiden Gaubert, Chrissie Gilbert, Carter Guchereau, Kennedi Guidry, Avery

Gratton, Calyn Groom, Noah Hall, Grace Harkins, Gonae Hart, Landon Hopkins, Madeline Hopkins,

Paul Janet, Blakely Jarrell, Braxtyn Jarrell, Aiden Jones, Aleyse Jones, Ethan Jones, Staten Jones,

Alzahra Kaid, Easton Knight, Giabella Kohn, Maysen Lafleur, Blythe Lott, Aliyah Lull, Emma Madaris,

Ryleigh Magee, Estaban Cabrera Mancera, Anthony Mathieu, Jonathon McElroy,Izik McGee,

TaeLynn McGill, Jenesis McWilliams, Kiyun Merrill, Abby Miller, Brylie Miller, Lauralynn Miller, Liam

Miller, Abbygail Nunez, Madison Paris, Dacion Parker, Riyann Patel, Tristen Pervel, Wes Plude,

Cameron Quinn, Damian Rhame, Xavier Richardson, Tysin Reese, Joseph Roberts,Brantley Rouse,

Madison Sabella, Ethan Schieffler, Skyler Schroder, Murphy Grace Seals, Bryce Simmons, Phillip

Sims, Amelia Shoemake, Isaiah Shoemake,Carter Smith, Bayleigh Speights, Lakyn Speights, Brynn

Spiers, Coleston Spiers, Ava Spoo, Charlotte Stevens, Edward Stevens, Sydney Thornburg, Nevaeh

Trobaugh, Martin Villalpando, Aleigha Vinson, Jordyn Walker, Jayde Washburn, Jordyn Washington,

Annaliese West, Nehemiah Wilson,Lilith Windom, Daniel White Jr., Maylee Woodard,

All B’s

Azariah Buckley, Gabrielle Burkett, ArMonii Chavours- McCann, Kenny Gilmore, KiSiah Kincade,

Hunter Mooney, Abby Miller, Aden Smith, Bayleigh Speights, Draya Stubbs, Jrue Stubbs, Charleigh

Tingstrom, Violet Torquati, Jade Washburn, Annaliese West, Daniel White Jr., Tian Williams, Israel

Willis, Kiya Wilson,Nalah Wilson,

Good Conduct

TauHeed Aguillard, Clayton Alcock, Mason Andrews, Patrick Bachemin IV, Kinleigh Bachemin, Cady

Bales, Otis Banks, Charlotte Barnes, Levi Beebe, Riniyah Bender, Kendall Bird, Cade Bishop, Silas

Blades, Kwasi Bolden,Regan Bowen, Amelia Breeland, Kynnadi Brown, Kinsleigh Brown, Kelcie

Burton, Esteban Cabrera-Mancera, Gabriel Camp,Joanna Catlett, Adalynn Champlain, Elise

Chartier- Matlock, ArMonii Chavours-McCann, Athena Chavours- McCann, Curtis Coleman, Merci

Cooper, Trey Cotton,Emily Craft, Rowan Craft, Brantley Crawford, Saylor Crenshaw, Calvin Croney,

Camrin Croney, Cydnee Cuevas,Lillianna Cuevas, Max Cuevas, Azrielle Curry, Declan Davison,

Adrean DeJurnette, Aundera Dejurnette, Mia Dolese, Dailynn Dorn, Kimberlyn Drury, Desmond

Ducre, Elena Evans, Maddox Feeley, Anthony Figueroa, Drew Fleming, Kendall Fleming, Jagger

Formby, Jude Formby, Aiden Gaubert, Chrissie Gilbert, Barbie Gillin, Kenny Gilmore, Lyle Golden,

Avery Gratton, Malik Gray, Calyn Groom, Kennedi Guidry, Noah Hall, Aiden Hancock, Gonae Hart,

Sawyer Hart, Grace Harkins, Landon Heath, Cole Hollis, Zayden Huffman, Charliegh Hunter, Jayden

Janet, Madelynn Janet, Paul Janet, Bradley Jarrell, Kajaun Johnson, Addyson Jones, Aleyse Jones,

Clydell Jones, Staten Jones, Ashton Jordan, Alzahra Kaid, Yousef Kaid, Cheyenne Kennedy, KiSiah

Kincade, Easton Knight, Autumn Labo, Maysen Lafleur, Parker Lafleur, Riley Lee, Ace Legget, Leslie

Lemos, Jeryn Loftin, Blythe Lott, Emma Madaris, Azaria Magee, Brooklyn Magee, Demya Magee,

Ryleigh Magee, Ayden Maret, Justin Mark, Anthony Mathieu, Adalee McClain, Izik McGee,Khyomie

McGee, Ella McCraine, Arabella McLain, Jenesis McWilliams, Harley Meyers, Kalem Miller, Lauralynn

Miller, Mason Molina, Chase Montz, Hayden Mooney, Aubree Murphy, Abbygail Nunez, Coley

Oldmixon, Elizabeth Osborn, Dacion Parker, Hilton Paris, Cayla Pearson, Mary Pearson, Carsen

Pham, Emily Pierce, Emily Plude, Aleigha Pomes, Annie Pomes, Gavin Pomes, Cameron Quinn,

Landyn Ray, Tysin Reese, Gabriel Reppel, Arian Reyes, Xavier Richardson, Holden Ruffin, Lincoln

Sallinger, Isabella Salva,Harper Seals, Murphy Grace Seals, Simon Seals, Isaiah Shoemake,Carter

Smith Lakyn Speights, Gabriel Speights, Ryder Spiers, Brynn Spiers, Ava Kingston Spoo, Brielle

Stephan, Charlotte Stevens, Cora Jo Stewart, Nathan Stone, Jrue Stubbs, Charleigh Tingstrom, Holly

Thornburg, Tegan Thornburg, Violet Torquati, Kayden Torres, Nevaeh Trobaugh, Easton Usner,

Aleigha Vinson, Jaylesse Villalpando, Merit Wagner, Jordyn Walker, Jamaya Washington, 0Bently

Welborn, Kira Williams, Israel Willis,Nehemiah Wilson, Lillith Windom,

Perfect Attendance

Shianne Adams, TauHeed Aguillard, Cady Bales, Otis Banks, Lillian Barrow, Kendrick Bates, Amelia

Breeland, Kynnadi Brown, Kinsleigh Brown, Raelynn Buras, Gabrielle Burkett, Exzavier Callaham,

Namia Certain, Molly Dossett, Desmond Ducre, Maddox Feeley, Kendall Fleming, Leland Frierson,

Tyree Garbo, Kenny Gilmore, Calyn Groom, Anna Gulman, Malchia Hobson, ZaDrian Holt, Landon

Hopkins, Jayden Janet, Madelynn Janet, Clydell Jones, Aleshak Kaid, Cheyenne Kennedy, Ace

Leggett, Blythe Lott, Aliyah Lull, Ryleigh Magee, Aubrie Melerine, Addison Montz, Hayden Mooney,

Hunter Mooney, Janyia Nixon, Coley Oldmixon, Saumya Patel, Cayla Pearson,Tristen Pervel, Aleigha

Pomes, Annielynn Pomes, Tysin Reese, Holden Ruffin, Charlee Scordill, Mason Seal, Christina

Raven Seals, Phillip Sims,Kingston Spoo, Violet Torquati, Kynleigh Vicknair, Keeghan White,

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