Election ends today in Mississippi
Published 1:34 pm Wednesday, February 1, 2023
This is a reminder that qualifying for the 2023 Election ends today in Mississippi at 5 p.m. Heres a recent update of the qualifying candidates.
CHANCERY CLERK
- MELINDA SMITH BOWMAN (R)
CIRCUIT CLERK:
- NANCE FITZPATRICK STOKES (R)
CONSTABLE NORTH:
- DANNY JOE SLADE (R)
- JUSTIN RODGERS (R)
CONSTABLE SOUTHEAST:
- TREY BECHTEL, III (R)
- TODD DOUGLAS (R)
- SHANE MICHAEL EDGAR (R)
- RICKEY MCCLENDON (R)
CONSTABLE SOUTHWEST:
- JAMES EDWARD BOLTON (R)
- NEIL DUGAS (R)
- RHONDA POCHE JOHNSON (R)
- CHARLES KEVIN KELLY (R)
CORONER:
- DEREK TURNAGE (R)
COUNTY PROSECUTING ATTORNEY:
- MIKE PATTEN (R)
ELECTION COMMISSIONER DISTRICT 2:
- REBECCA TAYLOR
ELECTION COMMISSIONER DISTRICT 4:
- REGGIE HANBERRY
JUSTICE COURT JUDGE NORTH:
- BEN BRELAND (R)
- GREG SHAW (R)
JUSTICE COURT JUDGE SOUTHEAST:
- DONALD FAIL (R)
JUSTICE COURT JUDGE SOUTHWEST:
- JASON HUNT (R)
- MARCUS WHITFIELD (R)
- JIM GRAY (R)
SHERIFF:
- DAVID ALLISON (R)
- JOSEPH HARALSON (D)
SUPERVISOR 1:
- DONALD HART (D)
SUPERVISOR 2:
- MALCOLM PERRY (R)
- JOEY REYNOLDS, JR (R)
- TONI SHUBERT (I)
SUPERVISOR 3:
- HUDSON HOLLIDAY (R)
- CARL LADNER (R)
- CRUZ RUSSELL (R)
SUPERVISOR 4:
- JASON SPENCE (R)
- PERCY C. QUIN, III (I)
SUPERVISOR 5:
- CHRIS ALISON (R)
- RICHARD L. CRAWFORD (R)
- BRYCE LOTT (R)
- DONNIE SAUCIER (R)
- DOUGLAS (RICKY) SAUL (R)
- SHANNON HARRELL (R)
TAX ASSESSOR/COLLECTOR:
- RICHARD D. BURGE, JR (R)
- JO LYNN HOUSTON (R)
- SANDY KANE SMITH (R)