Election ends today in Mississippi

Published 1:34 pm Wednesday, February 1, 2023

By David Thornton Jr.

This is a reminder that qualifying for the 2023 Election ends today in Mississippi at 5 p.m. Heres a recent update of the qualifying candidates.

CHANCERY CLERK

  • MELINDA SMITH BOWMAN (R)

 

CIRCUIT CLERK:

  • NANCE FITZPATRICK STOKES (R)

 

CONSTABLE NORTH:

  • DANNY JOE SLADE (R)
  • JUSTIN RODGERS (R)

 

CONSTABLE SOUTHEAST:

  • TREY BECHTEL, III (R)
  • TODD DOUGLAS (R)
  • SHANE MICHAEL EDGAR (R)
  • RICKEY MCCLENDON (R)

 

CONSTABLE SOUTHWEST:

  • JAMES EDWARD BOLTON (R)
  • NEIL DUGAS (R)
  • RHONDA POCHE JOHNSON (R)
  • CHARLES KEVIN KELLY (R)

 

CORONER:

  • DEREK TURNAGE (R)

 

COUNTY PROSECUTING ATTORNEY:

  • MIKE PATTEN (R)

ELECTION COMMISSIONER DISTRICT 2:

  • REBECCA TAYLOR

ELECTION COMMISSIONER DISTRICT 4:

  • REGGIE HANBERRY

JUSTICE COURT JUDGE NORTH:

  • BEN BRELAND (R)
  • GREG SHAW (R)

 

JUSTICE COURT JUDGE SOUTHEAST:

  • DONALD FAIL (R)

 

JUSTICE COURT JUDGE SOUTHWEST:

  • JASON HUNT (R)
  • MARCUS WHITFIELD (R)
  • JIM GRAY (R)

 

SHERIFF:

  • DAVID ALLISON (R)
  • JOSEPH HARALSON (D)

 

SUPERVISOR 1:

  • DONALD HART (D)

 

SUPERVISOR 2:

  • MALCOLM PERRY (R)
  • JOEY REYNOLDS, JR (R)
  • TONI SHUBERT (I)

 

SUPERVISOR 3:

  • HUDSON HOLLIDAY (R)
  • CARL LADNER (R)
  • CRUZ RUSSELL (R)

 

SUPERVISOR 4:

  • JASON SPENCE (R)
  • PERCY C. QUIN, III (I)

 

SUPERVISOR 5:

  • CHRIS ALISON (R)
  • RICHARD L. CRAWFORD (R)
  • BRYCE LOTT (R)
  • DONNIE SAUCIER (R)
  • DOUGLAS (RICKY) SAUL (R)
  • SHANNON HARRELL (R)

 

TAX ASSESSOR/COLLECTOR:

  • RICHARD D. BURGE, JR (R)
  • JO LYNN HOUSTON (R)
  • SANDY KANE SMITH (R)

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